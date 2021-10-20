شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يبدأ تصوير فيلمه الجديد "إكس" أخر أكتوبر مع روبى وسيد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج محمد شاكر خضير لـ ”الخليج 365” إنه حدد آخر شهر أكتوبر الجارى موعداً نهائيا لبدء تصوير فيلمه الجديد "إكس" الذى يقوم ببطولته النجم أحمد حلمى، وذلك بعد فترة كبيرة من التحضيرات، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع عدد كبير من الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الفترة الماضية.

فيلم "إكس" بطولة أحمد حلمى، روبى، سيد رجب، وتم التعاقد مع الممثلة الشابة نور إيهاب لتقديم دور البطولة النسائية الثالثة فى العمل الذى يكتبه هيثم دبور ويسجل التعاون الأول بين أحمد حلمى والمخرج محمد شاكر خضير، وتدورالأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.



نور ايهاب