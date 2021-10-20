وائل كفوري يعلق لأول مرة على "الحادث المروّع"

محمد الفلاح - وائل كفوري يعلق لأول مرة على الحادث المروع

الأربعاء 20 أكتوبر 2021

نشر المغني اللبناني وائل كفوري رسالة إلى محبيه، في أول تعليق له بعد حادث السير المروّع الذي تعرّض له قبل أيام في العاصمة بيروت.



وكتب وائل كفوري عبر إنستجرام: "من القلب.. ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد.. كلمة شكر وحب ووفا لكل الزملا الفنانين ولكل الملحنين والشعراء ولكل مين بالوسط الفني والإعلامي وللسياسيين والـFans والأصدقاء.. ولكل محب عتل همي".

وأضاف: "غمرتوني بمحبتكن وبخوفكن عليّ.. صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن.. أنا منيح بفضل صلواتكن!.. كل كلمة قلتوها عنيتلي ودقت بالقلب".

وتابع: "بشكركن فرد فرد وبعتذر ما قدرت اتواصل معكن أو رد على اتصالاتكن.. بس إن شاء الله قريبا نتواصل أول ما أصير أحسن".

وكان وائل كفوري قد غادر المستشفى بعد خضوعه للعلاج بعد حادث تعرض له وأسفر عن إصابته بكدمات في أنحاء جسده وأضرار جسيمة لحقت بسيارته.