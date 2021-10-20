شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: انتظرونى فى "الاختيار 3" بمشاركة أحمد عز وكريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد السقا إنه يستعد للمشاركة في مسلسل الاختيار 3 في شهر رمضان المقبل، بمشاركة النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز.

وأضاف السقا، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on": "عندما يأتى التكريم في عمر صغير يشعر الإنسان بالمسئولية وكأني متخرج من الأكاديمية للتو، وبيخلي أمبير العداد يرجع من الزيرو لنفكر ماذا سنفعل في المستقبل؟ صحيح مرحلة صعبة لكنها ممتعة في ذات الوقت".

وكشف السقا أن الشغف الفني لم يمت يومًا في مسيرته الفنية، متابعًا: "أقسم بالله لما ببقى نازل أعمل دور مهم وأنا حابه أول يوم وأول لحظة تصوير بتبقى رجلي بتخبط في بعضيها وكأنها أول مرة وبقي بترعش وإيدي مهتزة، وعلشان كدة لسه لحد دلوقتي حاسس إني تلميذ بفضل متوتر لحد مايحصل التدفق الفني".

وأوضح أنه بعد كل هذه السنوات ما زال حريصًا على مذاكرة ودراسة الأدوار وكأنها أول مرة، قائلًا: "يعيش المعلم ويتعلم طول الوقت لسه بذاكر الشخصية ودي بتبقى أكتر فترة ذهنية مرهقة وأنا بلم تفاصيل كل شخصية بعملها ببقى عاوز أعرف بيضحك إزاي؟ بياكل إزاي؟ وعشان أكون كيان قبل خوض الدور بشخصيه لازم أتفرج عليها الأول في خيالي لحد ما اتقمصها وعفريتها يلبسني".