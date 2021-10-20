شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تؤجل طرح مجموعة من أفلامها الشهيرة أبرزها "إنديانا جونز" لعدة أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت مجموعة "ديزني" الأمريكية طرح أفلام من إنتاج استوديوهات مارفل، وتأجيل إطلاق الجزء الخامس من سلسلة أفلام "إنديانا جونز" الذى لا يزال يتولى بطولته هاريسون فورد، لعدة أشهر، وفق ما نقل موقع وكالة رويترز.

وعدّلت المجموعة العملاقة في مجال الترفيه منذ بدء جائحة كورونا في عام 2020، مرات عدة جدول طرح إنتاجاتها الضخمة الجديدة، وقد أعادت "ديزني" تعديل هذا البرنامج مجدداً، رغم إعادة فتح صالات السينما في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا وآسيا هذا العام.

وبناء على قرار تأجيل الأعمال العالمية المنتظرة فقد أُرجئ الجزء المقبل من سلسلة استوديوهات مارفل "دكتور سترينج" بعنوان "إن ذي مالتيفرس أوف مادنس"، من مارس إلى مايو 2022، وينطبق نفس الأمر على الفيلم المقبل من سلسلة "ثور" "لاف آند ثاندر"، الذي أُرجئ من مايو إلى يوليو العام المقبل.

كما أُرجئ فيلم "بلاك بانثر" الجديد "واكاندا فوريفر" من يوليو إلى نوفمبر 2022، وتأجل طرح الجزء الجديد من سلسلة "كابتن مارفل" من نوفمبر 2022 إلى فبراير 2023.