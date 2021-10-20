شكرا لقرائتكم خبر عن جون سينا بطل خارق كوميدى فى مسلسله الجديد Peacemaker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشبكة المنتجة لـ مسلسل Peacemaker الجديد، الذى يقوم ببطواته المصارع والممثل العالمى جون سينا، عن أول تريلر للعمل الجديد، الذى كشف عن أبطال المسلسل الجديد، بالإضافة إلى بعض اللقطات الكوميدية والدرامية.

مسلسل Peacemaker من تأليف وإخراج جيمس جان وإنتاج بيتر سافران من خلال DC FanDome، ويبدأ عرض السلسلة الجديدة بداية من يوم 13 يناير من العام المقبل 2022.

على أن يستكشف مسلسل Peacemaker أصول الشخصية التي لعبها جون سينا لأول مرة في فيلم The Suicide Squad، لـ جيمس جن والذى طرح خلال العام الجارى 2021، وهو رجل مغرور بشكل مقنع، ولكنه يؤمن بالسلام بأي ثمن، بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يجب أن يقتلهم للحصول عليه.

المسلسل من بطولة جون سينا في دور صانع السلام، ودانييل بروكس في دور أديبايو، وفريدي ستروما في دور الحارس، وجنيفر هولاند في دور هاركورت، وستيف أجي في دور إيكونوموس، وتشوكودي إيوجي في دور ميرن، وروبرت باتريك في دور أوجي سميث.