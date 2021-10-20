أحمد فهمي مع هنا الزاهد وليلى علوي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي صورة تجمعه بزوجته الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصورة إعجاب جمهوره.

أحمد مكي

نشر الفنان أحمد مكي صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام مكة المكرمة.

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود جذاب.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس جذابة.

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، وفستان أنيق.

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

جيسي عبدو

نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

حمادة هلال

نشر الفنان حمادة هلال صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديًا بدلة سوداء.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام "حمام السباحة"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ليلى زاهر

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "بدلة" من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.