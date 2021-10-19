كريم بنزيما مهدد بالسجن 5 سنوات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

قالت وسائل إعلام إسبانية اليوم الثلاثاء، إن اللاعب الفرنسي “كريم بنزيما”، نجم ريال مدريد، مهدد بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 75 ألف يورو.

وحسبما ذكرت صحيفة “ماركا” في تقرير لها، فإن النجم الفرنسي يُحاكم في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب الديوك، “ماتيو فالبوينا”.

يشار إلى أن القضية تعود إلى عام 2015، عندما تعرض فالبوينا للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح، ونصحه بنزيما حينها بدفع الأموال للمبتزين.

ومن المقرر أن يخضع بنزيما للمحاكمة بتهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز فالبوينا غدا الأربعاء، في محكمة فرساي الجنائية.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإنه إذا ثبتت إدانة بنزيما في القضية، فإن المهاجم الفرنسي قد يحكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة لمدة 3 أيام، لكن ليس معروفا حتى الآن هل سيحضر بنزيما في محكمة فرساي الفرنسية.

يذكر أن بنزيما يتواجد حاليا مع بعثة ريال مدريد التي تستعد لمواجهة شاختار دونيتسك في أوكرانيا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.