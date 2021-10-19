كارمن بصيبص تعلق بعد انتهاء عرض “البريئة”.. فماذا قالت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علقت النجمة، كارمن بصيبص، على تفاعل الجمهور مع مسلسلها الجديد “البريئة”، الذي جرى عرض حلقاته عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وحظي بإعجاب الجمهور. وثمنت بصيبص ما وصل إليها من جانب الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، عن العمل وإعجابهم بقصته وأحداثه، معبرة عن سعادتها بردود فعل الجمهور نحو العمل.

وعلقت كارمن بصيبص، قائلة: “‏مبسوطة كتير بتعليقاتكن على مسلسل ‎#البريئة انشالله تكونوا استمتعتو وحبيتو النهاية”.

وكان قد بدأ عرض مسلسل “البريئة” عبر إحدى المنصات الإلكترونية منذ 26 سبتمبر الماضي، وسط تدشين هاشتاغ باسم المسلسل للتفاعل معه، من خلال تحميل صور ومقاطع فيديو عن العمل.

مسلسل “البريئة” من بطولة كارمن بصيبص، تقلا شمعون، يورغو شلهوب، وبديع أبوشقرا، وغيرهم، حيث يضم العمل نخبة من نجوم لبنان، والعمل من تأليف مريم نعوم، ومن إخراج رامي حنا.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية (ليلي) كارمن بصيبص، والتي قضت 8 سنوات في السجن بسبب جريمة لم ترتكبها، لذلك بعد خروجها من السجن تحاول إثبات براءتها، واستعادة ابنتها.