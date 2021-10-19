هيفاء وهبي تحبس الأنفاس في شوارع بيروت.. اسمها يتربع الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شغلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي المتابعين في الفترة الأخيرة بإطلالات مختلفة ومتجددّة، استطاعت من خلالها أن تحقق أعلى تفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد عدّة اطلالات اتّسمت بالجمال والأناقة معًا، نشرت هيفاء وهبي صورًا جديدة التقطت لها في شوارع بيروت، وظهرت فيها بلوك كاجوال في غاية الأناقة.

وجذب ظهور هيفاء العديد من المتابعين، فتحولت إطلالتها سريعًا إلى حديث السوشيل ميديا، واخترق اسمها الترند على فيسبوك وتويتر في كلّ من الإمارات ولبنان مصر والسعودية وليبيا والجزائر.

من جهة أخرى، تستعد هيفاء وهبي لاحياء حفل فني ضخم في دبي يجمعها مع النجم اللبناني وائل كفوري يوم الجمعة، 19 نوفمبر المقبل من تنظيم شركة سبوت لايت.

وتستمر هيفاء وهبي بحصد نجاح أحدث أغنياتها “لو كنت” مع أكرم حسني، إذ حققت الأغنية أكثر من 45 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.