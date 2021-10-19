بوراك أوزجيفيت متّهم بالاعتداء على عمّال “المؤسّس عثمان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قام أربعة من العاملين في مسلسل “المؤسّس عثمان”، برفع قضية ضدّ بطل المسلسل الممثل بوراك أوزجيفيت، واتّهموه بإهانتهم وشتمهم من دون سبب واستخدام ألفاظ نابية. وذكروا أنّه خرج من خيمته وبدأ بالشتم والسباب من دون مقدّمات، ثمّ عاد إلى خيمته وخرج مرّة ثانية وشتمهم مرّة أخرى.

وتمّ منذ يومين الاستماع إلى بوراك أوزجيفيت في القضية المرفوعة ضدّه من شهر أيلول الماضي، ونفى الحادثة، وقال إنّه رغم الضغط الشديد في موقع التصوير والتوتر الذي يعيشه، إلّا أنّه لم يشتم أو يهين يوماً أحداً، لأنّه تلقّى تربية جيدة، وأنّ من يعرفه يعلم جيداً أنّ هذه الألفاظ لا تخرج من فمه. وقال إنّ العمال لديهم نزاعاً ماديّاً مع منتج العمل، وحاولوا الضغط عليه وإحراج الشركة، من طريق الزجّ باسمه كونه بطل العمل.

بدوره، أحال المدّعي العام القضيّة إلى مكتب التسويات بعدما تمّت المصالحة بين الطرفين وحلّت القضيّة ودّيّاً.

وبعد انتشار الخبر، حظي أوزجيفيت بحملة تضامن واسعة من قبل جمهوره عبر “تويتر”، وأكّد متابعوه أنهم لم يسمعوا يوماً عنه أنّه صاحب خلافات أو مشاكل مع أحد في مواقع التصوير.

من جهة أخرى، أقيم حفل إطلاق المجموعة الشتوية لماركة ملابس يقوم بوراك بالترويج لها، حضره الأخير وزوجته فهرية أفجين، وكانت فرصة ليتحدّث مع الصحافة عن القضية.

تصريح الممثل بوراك اوزجيفت حول الادعاءات الموجهة إليه – مُترجم.