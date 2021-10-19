التعليق الأول ل ” وائل كفوري ” بعد تعرضه لحادث سير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 08:57 مساءً - نشر الفنان اللبناني ” وائل كفوري ” تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر وجه من خلالها رسالة شكر إلى كل من تواصل معه وسأل عنه من أصدقائه وزملائه وغيرهم وذلك في التعليق الأول له بعد تعرضه لحادث سير مؤخرا .

فكتب وائل كفوري في تغريدته : ” من القلب .. ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد .. كلمة شكر وحب ووفا لكل الزملا الفنانين ولكل الملحنين والشعرا ولكل من بالوسط الفني والإعلامي وللسياسيين والأصدقاء ولكل محب عتل همي ” .

وتابع : ” غمرتوني بمحبتكن وبخوفكن علي .. صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن .. أنا منيح بفضل صلواتكن .. كل كلمة قلتوها عنيتلي ودقت بالقلب .. بشكركن فردا فردا وبعتذر ما قدرت اتواصل معكن أو رد عإتصالاتكن ” .

وأضاف : ” بس إن شاء الله قريبا منتواصل أول ما صير أحسن ومنتلاقى وبرجع بشوف وجهكن بخير .. الله يبعد الشر عن كل واحد فيكن وما يصيبكن ولا مكروه .. والشكر الأكبر لربي اللي رد عني وعطاني أيام جديدة اقدر من خلالها التقي فيكن .. بحبكن قد الدني ” .