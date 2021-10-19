“القلب واحد”.. فيديوهات في حب نجوى كرم تجتاح مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشغل جمهور النجمة اللبنانية نجوى كرم المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، في تحدي بعضهم على أغنية شمس الأغنية اللبنانية الجديدة “ساحر قلوب”.

فبعد أن بدأ التحدي مع نادي معجبي نجوى كرم في المغرب، انتقل إلى أندية أخرى في الوطن العربي، ليسارع كل نادٍ لنشر فيديو على طريقته للأغنية فاشتعلت المنافسة بين أندية تونس والجزائر وليبيا والأردن.

وفوجئت نجوى كرم في الساعات الأخيرة، بفيديو أقامه نادي معجبيها في ليبيا حيث قدموا على طريقتهم أغنيتها الأخيرة “ساحر قلوب” في لقطات عفوية.

وأشار كثيرون الى أنّ تنفيذ المقاطع تمّ عبر القارات خصوصاً أنّهم يتوزعون بين دول عربية وأجنبية عدة، معتبرين أنّ ”ما فرقته المسافة جمعته كرم“ حيث كتب نادي ليببا: “كُل جسد بمطرح بس القلب واحد بِفيديو بسيط قبلنا التحدي لنقول: حُبكّ جامعنا حتى لو ما لتقينا وما قدر البعض يشاركّ بِنقلكّ بنحبكّ .. هلبا هلبا. ونحنا بِدورنّا بنشكُر فانز تونس يلي تحدونا على المحبّه .. ونحنا بنتحدّا فانز الكويت والعراق”.

وشكرت كرم معجبيها في العالم العربي، معبرة عن محبتها الكبيرة لجمهورها الذي “يجوب العالم بأغنياتها”.