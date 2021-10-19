بعد 23 عاماً.. نيوزيلندا تُنهي عقدها مع “الساحر الرسمي” في البلاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استُبعد ساحر نيوزيلندا الرسمي من كشوف المرتبات العامة، والّذي يُعتبر الساحر الوحيد المعيّن من قبل الدولة في العالم، لتُنهي الدولة رحلة دامت لمدة 23 عاما.

وبحسب موقع “ذا غارديان”، فقد تم التعاقد مع الساحر إيان برانكبوري شانيل، البالغ من العمر 88 عاماً، مع مجلس مدينة كرايستشيرش على مدار العقدين الماضيين للترويج للمدينة من خلال “أعمال السحر وغيرها من الخدمات المشابهة للسحرة”، مقابل مبلغ يصل إلى 16 ألف دولار سنويا.

أما بالنسبة لمسيرته، فبدأ الساحر، البريطاني الأصل، في أداء أعمال السحر والتسلية في الأماكن العامة بعد وقت قصير من وصوله إلى نيوزيلندا في عام 1976. وعندما حاول المسؤولون إيقاف أعماله، احتج الجمهور رافضاً استبعاده عن المدينة.

وفي عام 1990، طلب رئيس الوزراء في نيوزيلندا في ذلك الوقت، مايك مور، من الساحر أن يصبح الساحر الرسمي للبلاد. ومن جهتها، أفادت المتحدثة باسم المجلس، لين ماكليلاند، بأن قرار إقالة الساحر كان صعباً للغاية، ولكن الساحر “سيبقى إلى الأبد جزءاً من تاريخ مدينة كرايستشيرش”.

أما بدوره، فأشار الساحر إلى أن المجلس قرر التوقف عن الدفع له لأنه لا يتناسب مع “أجواء” المدينة الحديثة، مضيفاً “على الرغم من أن البعض يعتبرون أنني ممل ومسنّ، إلا أنه لا يوجد أي شخص آخر يُشبهني في مدينة كرايستشيرش”.