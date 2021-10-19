مهرجان الجونة يعتذر للشعب المغربي.. فما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دورة مليئة بالأحداث الساخنة يشهدها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بعد أن أصدرت إدارة المهرجان بيانا رسميا تعتذر فيه إلى الشعب المغربي.

تلك القصة التي تعود تفاصيلها إلى وقائع حفل افتتاح المهرجان، حينما ظهر محمد رمضان كي يقدم أغنية “جو البنات” رفقة المغربيين “ريد وان” ونعمان بلعياشي.

إلا أن الثنائي لم يتم تقديمهما على المسرح أو توجيه التحية إليهما، وهو ما أغضب البعض نظرا للقيمة الفنية التي يتمتع بها الثنائي.

وأمام ما جرى، لم تجد إدارة المهرجان حرجا في أن تعلن عن اعتذارها الرسمي للشعب المغربي.

كما أكدت الإدارة أن ما حدث كان خطأ غير مقصود، بعد أن وقع خطأ في الإعداد لحفل الافتتاح، تمنت الإدارة ألا يحدث مرة أخرى.

وشددت على احترامها الكامل للفنانين المشاركين باعتبارهم قامات فنية عالمية ذات شعبية هائلة في دولة المغرب والعالم العربي

كما وجهت التحية للثنائي المغربي بسبب الأداء المميز الذي قدم في حفل الافتتاح، كما تعرب إدارة المهرجان عن المشاركات المغربية بالمهرجان.