أغنية كارول سماحة تصدر في اليومين المقبلين.. “ستكون على قدر شوق الإنتظار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واصلت النجمة اللبنانية كارول سماحة تشويق الجمهور لأغنيتها الجديدة “يا شباب يا بنات”، وكشفت في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، أن الأغنية “ستكون على قدر شوق الإنتظار”، وستصدر في اليومين المقبلين عبر المواقع الموسيقية وموقع “يوتيوب”.

ونشرت كارول سماحة صورة جديدة من كواليس تصوير كليب أغنية “يا شباب يا بنات”، وعلّقت قائلةً: “بعد أغنيتي (شكرا) اللي نزلت بشهر فبراير الماضي، انا متشوقة ومحمسة أكتر منكن لتسمعوا أغنيتي الجديدة يا شباب يا بنات باليومين اللي جايين، بوعدكن الأغنية تكون على قد شوق الإنتظار”.

وانتهت كارول سماحة مؤخرًا من تصوير كليب أغنية “يا شباب يا بنات” بجزيرة “كوس” في اليونان مع المخرجة بتولة عرفة وتحت إدارة وإشراف شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وأغنية “يا شباب يا بنات” راقصة وفرحة جدًا من كلمات والحان سليم عساف وانتاج لايف ستايلز ستوديوز في تعاون ثالث بين الشركة وكارول بعد أغنية “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة وحمل الكليب توقيع المخرجة بتول عرفة. وأيضًا أغنية “شكرًا”، التي حصدت أكثر من 20 مليون مشاهدة من إخراج بتول عرفة أيضًا.