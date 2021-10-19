ظروف خاصة تؤجل حفل ماجد المهندس في “هلا خورفكان”.. وهذا موعده الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم العراقي، ماجد المهندس، عن اضطراره إلى تأجيل حفله الغنائي، ضمن فعاليات افتتاح موسم “هلا خورفكان” الغنائي، والذي كان من المقرر أن ينطلق الجمعة، 29 أكتوبر الجاري.

وكشف المهندس أن ظروفاً خاصةً به تسببت في تأجيل حفله الذي تشاركه في إحيائه المطربة السعودية، داليا مبارك، فيما حدد “المهندس” موعداً جديداً للحفل، على أن يكون في الرابع عشر من شهر يناير المقبل.

وقال المهندس، في بيان عبر حسابه بموقع “إنستغرام”: “لظروف خاصة بالفنان ماجد المهندس، تم تأجيل الحفل الذي كان مقرراً على مدرج خورفكان بتاريخ 29-10-2021، وتشاركه الحفل داليا مبارك، إلى تاريخ 14-1-2022”.

ومن المقرر أن يحيي حفل افتتاح موسم “هلا خورفكان” بدلاً من ماجد المهندس، المطرب الكويتي عبدالله الرويشد، وذلك على مدرج خورفكان في إمارة الشارقة.

وبالحديث عن تذاكر حفل ماجد المهندس وداليا مبارك المؤجل، أعلنت إدارة مدرج خورفكان أنه بإمكان الجمهور الذي حجز تذاكر الحفل استرجاع مبلغ التذكرة من خلال التواصل مع موقع الحجز، أو بالإمكان أيضاً استخدام تلك التذكرة لحضور حفل عبدالله الرويشد.



يذكر أن آخر حفل أحياه ماجد المهندس، كان في سلسلة الوصلات الغنائية “جلسات في إكسبو”، ضمن فعاليات “إكسبو 2020 دبي”.