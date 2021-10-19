شذى حسون لـ”راجل و2 ستات”: قَرّرت الاهتمام بالفَنّ واعتزال الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حَلّت النجمة العراقية شذى حسون ضيفة على برنامج “راجل و2 ستات”، المذاع على قناة on، مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، وصرحت بأنها قررت الابتعاد عن الحب والتركيز في الفن وأنه لا يوجد شيء يشغلها حالياً سوى عملها فقط، حيث ترى نفسها انها دَخَلت مَرحَلة النضج وأن العمل فقط هو ما يشغلها حالياً وتريد التركيز على تطوير نفسها وتقديم أعمال تنال إعجاب الجمهور.

وأضافت النجمة شذى حسون: “أنا اختفيت فترة، فمنذ أن تخرجت من ستار أكاديمي عام 2007 وأنا أعمل لمدة 10 سنوات لم أتوقف عن العمل، ثم جاءت لي فترة شَعُرت بأنّي غير مهتمة بنفسي روحياً ولا أهتم بنفسي شخصياً”. وتابعت حَسّون: “كنت أريد أن أستقر وأريد أن أعمل عَائِلة وزوج وأولاد وكانت محاولة ولكن لم تكتمل وكنت أرى حينها ضرورة أن أهتم بنفسي أكثر”.

وأوضحت شذى حسون: “ولكن شعرت بعد ذلك أنني أضيع نفسي وأضيع عملي وبالتالي قَرّرت أن أهتَمّ بالفَنّ وأعتزل الحب، ونحن كلما نكبر ننضج أكثر”.

وكانت المطربة العراقية شذى حسون قد ظهرت بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حيث ارتدت شذى جامبسوت طويلاً باللون الفضي، واعتمدت مكياجاً ناعماً، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

برنامج “راجل و2 ستات” يتمتع بفقرات مختلفة، ويقدم أيضاً وجبة دسمة من الموضوعات التي تَهِمّ كل أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التي يُناقِشَها البرنامج، بواسطة مُتَخَصِّصين، وأيضاً يكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع، كما يطرح أيضاً موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح في المجتمع بمنظور جديد.