شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب بعد إصابتها بكورونا: الحمد لله أنا أحسن كتير ومن كل محنة منحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة مي كساب، جمهورها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، ووجهت مي كساب رسالة على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلة: "ودائما وعد الله حق ألف حمد وشكر لله على الحب اللي لا يقدر بتمن من كل محنة منحة ومنحتى من الله هي الحب والاهتمام والعطاء من كل الناس اللي حواليه شكرا شكرا من قلبي وقوفكم جنبي بالأفعال والكلام والدعوات أكبر منحه من رب العالمين".

وأضافت الفنانة مي كساب، في رسالتها: "الحمد لله أنا أحسن كتير بفضل الله وإن شاء الله أيام العزل تخلص على خير عشان جوزي وولادي وأبويا وحشوني قوي وأنا معاهم في نفس البيت بس إحساس أنك محروم من حضنهم صعب قوي 14 يوم يا رب يبقوا دول بس عشان مش هأقدر أكتر من كده شكرا من قلبي لكل من ساندني عائلتي أصدقائي زملائي جمهوري.. حبكم الحياة".



مى كساب على فيس بوك

وكانت قد أصيبت الفنانة مي كساب، بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت عبر حسابها الشخصي علي موقع فيس بوك، قائلة: "جاتلي الكورونا اللعينة الحمد لله علي كل شيء ادعولي".

واستطاعت مي كساب خلال الأيام الماضية أن تحقق نجاحًا كبيرًا من خلال حكاية "عقبال عوضك" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر" في موسمه الثانى، الذى عرض على قناة Cbc، وتصدرت تريند محركات البحث بعد أدائها التمثيلى الرائع التي ظهرت به على شاشة التليفزيون.

وتواصل الفنانة مى كساب، تحضيرات ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "أنا ماما" ومكون من 10 أغنيات، وتتعاون خلال الألبوم مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم، عزيز الشافعى، محمد عاطف، حسن عطية، أسامة محرز، أحمد علاء الدين، علاء مناع، تامر على، أحمد البرازيلى، مونتى، أحمد عبد النبى، أوكا، وتوما وأسامة عبد المنعم.