شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إطلالات النجوم على السجادة الحمراء لعرض فيلم "أميرة" بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من الفنانين على حضور العرض الأول لفيلم أميرة" للمخرج محمد دياب بمهرجان الجونة السينمائى حيث يعرض الفيلم فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وحضر منذ قليل الفنانون أروى جودة، آدم الشرقاوى، تارا عماد، محمد فراج وزوجته بسنت شوقى، هنا شيحة، طارق الابيارى، ندا أكرم، خالد أنور، بشرى، نسرين طافش، وصناع الفيلم المخرج محمد دياب والبطلة صبا مبارك وباقى الأبطال.

وحضر الفيلم كذلك الإعلامية منى عبد الوهاب، أحمد داود وزوجته علا رشدى، أحمد حاتم، وبسمة، وأسماء جلال، شريف رمزى، والمؤلف محمد عبد المعطى، رامى وحيد، وأحمد مجدى، ويوسف عثمان، وعلى الطيب، وزينب غريب، وشادى ألفونس، وهبة السيسى، وآية سليم، ومريم الخشت، إضافة إلى المذيعة ناردين فرج، والإعلامية رايا أبى راشد، ومحمود الليثى، وإلهام شاهين، وجالا هشام، وسمية الخشاب.

الفيلم إنتاج مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وتدور أحداث الفيلم حول قضايا تخص فلسطين وتظهر شابة تدعى "أميرة" تجسدها صبا مبارك، وتسرد قصتها بأنها ولدت عبر عملية تلقيح مجهري بعد تهريب النطف من والدها السجين في أحد المعتقلات الإسرائيلية.

وتستكمل الأحداث بانقلاب حياة أميرة بشكل مفاجئ بعد أن يخبرها والدها أثناء زيارتها له بأنه عقيم ولا ينجب وأنها ليست ابنته وكل ما أخبرتها به والدتها كذب، تبدأ أميرة في رحلة البحث عن والدها البيولوجي الحقيقي بكل صمت وخوف من نظرة المجتمع لها. وخوفها من أن تصبح منبوذة هي ووالدتها كونهما لا يملكان معيلاً أو عائلة كبيرة تقوم بحمايتهم.

وعرض الفيلم عالمياً للمرة الأولى ضمن فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائي حيث شارك في مسابقة "آفاق"،و نال 3 جوائز هم جائزة لانتيرنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب (CGS)، جائزة إنريكو فولتشينيوني التي يمنحها المجلس الدولي للسينما والتليفزيون والإعلام السمعي البصري بالتعاون مع منظمة يونسكو، وجائزة إنترفيلم لتعزيز الحوار بين الأديان.