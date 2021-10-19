شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم "ليل": رد فعل جمهور الجونة مكافأتى على مجهود 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد صالح، مخرج فيلم التحريك "ليل"، إنه سعيد بردود الأفعال التى شاهدها بعد عرض الفيلم بمهرجان الجونة، هذه اللحظات من السعادة هى مكافأتى على مجهود 4 سنوات من العمل المتواصل حتى يصل الفيلم إلى هذه الصورة، ويحمل المعنى والمشاعر التى نُريد إيصالها".

وحصد فيلم التحريك القصير ليل للمخرج أحمد صالح على ردود أفعال إيجابية بعد عرضه الأول بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى الدولي.

وتبدأ أحداث الفيلم عندما يسرق غبار الحرب النوم من الأعين، يجلب لَيل السلام والنوم لكل سكان المدينة المُحطمة، لكن أعين والدة الطفل المفقود تبقى مفتوحة، فيحاول لَيل خداعها لتنام، وبهذا ينقذ روحها القلقة، وكان الفيلم قد حظى بعرضه العالمى الأول فى مهرجان لوكارنو السينمائى حيث نافس فى المسابقة الدولية للأفلام القصيرة "نمور الغد"، وقام بالأداء الصوتى للفيلم هيام عباس، رافا العريضي، سلمى صالح.

أحمد صالح هو كاتب ومخرج فلسطينى أردنى ألماني، أطلق فيلمه الأول عام 2012 بعنوان البيت، ليحصل على المركز الثانى كأفضل فيلم ألمانى قصير، فيلمه القصير الثانى هو عيني، والذى حصل على أوسكار الطلاب كأفضل فيلم قصير عام 2016، ويعتبر فيلم ليل هو ثالث أفلامه القصيرة والذى عُرض عالميًا للمرة الأولى فى مهرجان لوكارنو السينمائى.