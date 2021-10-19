شكرا لقرائتكم خبر عن "يستاهلوا" أوبريت غنائى يجمع مينا عطا ومدين وهايدى موسى وشيرين يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عدد من المطربين في أوبريت غنائى يحمل اسم "يستاهلوا" لمرضى السرطان، ومنهم مينا عطا وهايدى موسى وشيرين يحيى ومدين، والأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان مدين ومكس وماستر مصطفى رؤوف وتوزيع أحمد عادل الذى أعرب عن سعادته بالمشاركة في الأوبريت ويتمنى أن ينال إعجاب الجميع.



مدين ومينا عطا مدين ومينا عطا



مدين ومينا عطا واحمد عادل مدين ومينا عطا واحمد عادل



نجوم اوبريت يستاهلوا نجوم اوبريت يستاهلوا



مدين ومينا عطا وشيرين يحيى وهايدى موسى مدين ومينا عطا وشيرين يحيى وهايدى موسى

يذكر أن الموزع الموسيقى أحمد عادل يعيش انتعاشة فنية، حيث قدم خلال الفترة الأخيرة العديد من الأغانى لكبار نجوم الوطن العربى، وتعاون الموزع أحمد عادل مؤخرًا مع النجم عمرو دياب فى ألبومه الأخير بأغنيتن هما "فاكر يا حب" و"الجو جميل"، كما تعاون مع الكينج محمد منير في الأغنية الوطنية التي طرحت بمناسبة عيد الشرطة، والتى تحمل عنوان "أبطال رجالة"، ومؤخرا تعاون أيضا مع نجم الجيل تامر حسنى في تتر برنامج مصطفى حسنى الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى على قناة ON، كما تعاون أيضا مع كل من خالد سليم والفنانة روبى فى أغانى جديدة قدمها الاثنان منذ فترة قليلة.

وانتهى مؤخرا المطرب مينا عطا من تصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أنا اتعلمت" من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع محمد عاطف الحلو وألحان فادى طلعت، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.