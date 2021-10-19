شكرا لقرائتكم خبر عن فايا يونان تعود لمصر بعد غياب عامين بحفل فى مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة السورية فايا يونان لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى مصر، وذلك بعد غياب أكثر من عامين منذ آخر حفلاتها الغنائية فى القاهرة، حيث تطل على مسرح النافورة فى دار الأوبرا المصرية، مساء الاثنين 8 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

فايا يونان

وتقدم فايا يونان خلال الحفل بعض أغانيها المتميزة مثل "بيناتنا فى بحر" و"حب الأقوياء" و"غن" و"أحب يديك"، مع تقديمها مجموعة من أشهر الأغنيات المصرية الكلاسيكية على طريقتها الخاصة لأول مرة.

وتنشغل فايا يونان حاليا بالتحضير لأعمالها الجديدة بعد أغنية "متل اليوم" التى أطلقتها مطلع موسم الصيف، وذلك بعد عامين من طرح ألبومها الثانى "حكايا القلب".



فايا يونان

وقدمت فايا خلال ألبوم "حكايا القلب"، عددا من الأغانى المتميزة منها "يا قاتلى" و"كيفنا تنيتاتنا"، مرورًا بأغنيتى "غن" و"يمكن نسى" و"صدى موالنا"، بجانب رائعة أبى فراس الحمدانى "فليتك تحلو"، مع تقديمها أغنية بدوية لأول مرة تحت مسمى "خلخالها".