شكرا لقرائتكم خبر عن رايا أبى راشد وإلهام شاهين وصبا مبارك أول حضور ربد كاربت فيلم "أميرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ، منذ قليل، توافد الفنانين على السجادة الحمراء التى تسبق فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب، حيث يعرض الفيلم فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان أول الحضور المذيعة ناردين فرج، والإعلامية رايا أبى راشد، ومحمود الليثى، وإلهام شاهين، وجالا هشام، وسمية الخشاب، وبطلة الفيلم صبا مبارك.

الفيلم إنتاج مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وتدور أحداث الفيلم حول قضايا تخص فلسطين وتظهر شابة تدعى "أميرة" تجسدها صبا مبارك، وتسرد قصتها بأنها ولدت عبر عملية تلقيح مجهرى بعد تهريب النطف من والدها السجين فى إحدى المعتقلات الإسرائيلية.

وتستكمل الأحداث بانقلاب حياة أميرة بشكل مفاجئ بعد أن يخبرها والدها أثناء زيارتها له بأنه عقيم ولا ينجب وأنها ليست ابنته وكل ما أخبرتها به والدتها كذب، تبدأ أميرة فى رحلة البحث عن والدها البيولوجى الحقيقى بكل صمت وخوف من نظرة المجتمع لها، وخوفها من أن تصبح منبوذة هى ووالدتها كونهما لا يملكان معيلاً أو عائلة كبيرة تقوم بحمايتهم.

وعرض الفيلم عالمياً للمرة الأولى ضمن فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائى، حيث شارك فى مسابقة "آفاق"، ونال 3 جوائز هم جائزة لانتيرنا ماجيكا التى تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب (CGS)، جائزة إنريكو فولتشينيوني التي يمنحها المجلس الدولي للسينما والتليفزيون والإعلام السمعي البصري بالتعاون مع منظمة يونسكو، وجائزة إنترفيلم لتعزيز الحوار بين الأديان.