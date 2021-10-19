شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار لثاني مرة مع سمير العصفوري فى المسرح القومي بمسرحية "في انتظار بابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة انتصار في بطولة مسرحية " في انتظار بابا " علي المسرح القومي مع المخرج سمير العصفوري والتي يشارك في بطولتها كوكبة من النجوم منهم مفيد عاشور وسماح أنور وأحمد سلامة وسميحة عبد الهادي وعلي كمالو ونجوم فرقة المسرح القومي .

انتصار شاركت من قبل مع المخرج سمير العصفوري في بطولة مسرحية " ليالي الأزبكية " علي المسرح القومي أيضا عام 2004 والتي شارك في بطولتها الفنانين الراحلين عمر الحريري وماجدة الخطيب بجانب الفنانين أحمد زاهر وسامي مغاوري ومحسن منصور ومحمد مهدي وبثينة رشوان .

الفنانة انتصار عبرت عن سعادتها لمشاركتها في هذا العمل الضخم الذي يعود به المخرج سمير العصفوري للإخراج في مسرح الدولة من خلال مسرحية استعراضية غنائية ، كما كشفت انتصار عن أن دورها هو نفس الدور الذي كانت ستقدمه الفنانة سميحة أيوب في العمل وهذا في حد ذاته شرف كبير لها .

"في انتظار بابا" من إعداد أيمن إسماعيل وسمير العصفوري وإخراج سمير العصفوري ويشارك في البطولة النجمة سماح أنور، والنجم أحمد سلامة والفنانة سميحة عبد الهادى والعمل إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار وتقدمه فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي.