سوما توجه رسالة لجمهورها: "هتحسن إن شاء الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة سوما، رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتبت سوما: "‏وحشتوني جدا يا أحلى نعمة من ربنا، بدعواتكم وحبكم ليا أنا بتقوى وهتحسن إن شاء الله".

وتعرضت سوما لأزمة صحية نُقلت على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات خلال الشهرين الماضيين.

يذكر أن سوما شاركت في فيلم "أعز أصحاب" عام 2009، كما قدّمت 3 ألبومات غنائية وهم: "عيب عليك" و"ده حبيبي" و"ندمانة".

وشاركت سوما العام الماضي في مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، وقدمت عددا من أغاني الزمن الجميل