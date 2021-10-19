إسلام وصفي ينتهي من سيناريو فيلم "ساعة"



محمد اسماعيل - القاهرة - انتهى السيناريست إسلام وصفي عبدالمجيد من كتابة أحدث أعماله السينمائية ويحمل اسم "ساعة"، والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

فيلم "ساعة" تدور أحداثه في ٦٠ دقيقة ونرى عدد من القصص الإجتماعية التي تتشعب وتتشابك أحياناً لتصبح الساعة هي بطل الأحداث.

وتجري حاليا المفاوضات مع عدد من الفنانين لتجسيد دور البطولة،

ويعاين مخرج العمل سعيد علي أماكن تصوير فيلم "ساعة" التي ستكون في القاهرة وإحدى محافظات الصعيد المصري، إلى جانب التصوير في ديكور خاص بالعمل.

فيلم "ساعة" هو التجربة السينمائية الأولى للكاتب إسلام وصفي عبد المجيد