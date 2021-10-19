بالصور| سمية الخشاب على السجادة الحمراء لفيلم "أميرة" في مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عرض فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مساء اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر.

وكان من بين الحضور سمية الخشاب، إلهام شاهين، زينب غريب، أحمد داش، ريا أبي راشد، أسماء جلال، يوسف عثمان.

فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب، 3 جوائز في الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي استضاف عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق.

ونال "أميرة" جائزة لانتيرنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب (CGS)، جائزة إنريكو فولتشينيوني التي يمنحها المجلس الدولي للسينما والتليفزيون والإعلام السمعي البصري بالتعاون مع منظمة يونسكو، وجائزة إنترفيلم لتعزيز الحوار بين الأديان.

وقالت لجنة تحكيم CGS، إن "فيلم أميرة يبعث على التوتر للغاية ومصنوع جيدًا، بدءاً من النص القوي، والمونتاج الفعال بوتيرة سريعة، دون أن ننسى فريق التمثيل الممتاز من اللقطة الأولى وحتى الأخيرة، ولخلق قصة معقدة وموترة عن معنى العائلة والأبوة والأمومة في سياق ممثل فيه بقوة كراهية الأجانب والانقسامات العميقة، من وجهة نظر اللغة السينمائية فاستخدام التصوير لعناصر رمزية، خلق اتصال بين الأجيال بطريقة مثيرة للاهتمام، المخرج خلق قصة تصل للأعماق حيث يكون الضحايا، مرة أخرى، الأصغر سناً، الذين يكبرون وينضجون في الكراهية كما لو كانت هذه سمة وراثية، دون أن ينكر إمكانية الاختيار المختلف".

وتدور أحداث الفيلم حول "أميرة"، وهي مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، على الرغم من اقتصار علاقتهما على زيارات السجن يظل نوار بطل أميرة، ويعوضها حب من حولها عن غياب والدها، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ويُكشف أن نوار عقيم، تنقلب حياة أميرة رأساً على عقب.

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