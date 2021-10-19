موعد عرض مسلسل "لأعلى سعر" على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تعرض قناة "MBC مصر"، المسلسل الاجتماعي "لأعلى سعر" يومياً بداية من "الليلة" في تمام السادسة مساء.

وتدور أحداث مسلسل "لأعلى سعر" الذي يجمع النجمة نيللي كريم "جميلة" راقصة الباليه الشهيرة التي تخلّت عن عملها ومستقبلها من أجل زوجها طبيب التجميل الشهير الفنان أحمد فهمي "هشام"، والذي يقع في حب صديقتها الفنانة زينة "ليلى" والتي تستغل الفرصة وتدفعه للزواج منها، وتدور حرب غير شريفة بين الزوجتين باستغلال المال من أجل شراء بعض ضعاف النفوس لاقتناص حضانة الابنة "عائشة" مع تطور وتصاعد الأحداث اليومية، ويكشف المسلسل الكثير من خبايا النفس البشرية وما بها من متناقضات وتغيرات تحدث في المواقف المختلفة.

وشارك في بطولة مسلسل "لأعلى سعر" النجوم: نيللي كريم، أحمد فهمي، وزينة، ونبيل الحلفاوي، وسارة سلامة، وسلوى محمد علي، ومحمد حاتم، وأحمد مجدي، ورحمة حسن، من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وقدّمت النجمة نوال الزغبي أغنية التتر بعنوان "الناس العزاز".

ويُعرض مسلسل "لأعلى سعر" يومياً على قناة "MBC مصر"، الساعة 6:00 مساءً، ويبدأ عرضه يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.