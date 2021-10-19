بسمة لريهام عبدالغفور: "عشرة عمري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة بسمة رسالة للفنانة ريهام عبد الغفور.

ونشرت "بسمة"، صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت : "مع الحب الكبير".

وقامت ريهام عبد الغفور بإعادة نشر الصورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعبر خاصية القصص القصيرة، وعلقت: "حبيبة قلبي وعشرة عمري".

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال الفنانة بسمة فيلم "ماكو" إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي وغيرهم.