إطلاق اسم “جاكي شان” على فصيلة من السحالي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعتبر جاكي شان من أشهر ممثلي أفلام الأكشن، وعشاق أفلامه في معظم أنحاء العالم، لكن بعضًا من أكبر معجبيه هم مجموعة من علماء الزواحف الهنود العاشقين له.

وقام هؤلاء العلماء بتسمية نوع من الوزغات التي تم اكتشافها حديثًا، بـ”وزغة جاكي النهارية” وعلميا بـ”نيماسبس جاكي”، على اسم شان، حسبما نشر موقع “ساينس نيوز” اليوم الثلاثاء.

وتعتبر هذه السحلية واحدة من 12 نوعًا جديدًا من الوزغات الموجودة في الهند واكتشفها الباحثون في 23 سبتمبر/أيلول، وجميع الأنواع الـ 12 مستوطنة في “غاتس الغربية”، وهي سلسلة جبلية غنية بالتنوع البيولوجي مهددة بإزالة الغابات وتغير استخدام الأراضي.

ولاحظ الفريق أثناء عمله على ارتفاع متوسط في منطقة غاتس الغربية وجود سحلية رشيقة للغاية، ويقول ساوناك بال من جمعية بومباي للتاريخ الطبيعي في مومباي: “كلما حاولنا الإمساك بها، كانت تنطلق من صخرة إلى أخرى، وتزحف إلى أصغر الشقوق لتهرب منا”، وعلى الفور، تذكر الباحثون تشان، ودفعهم إلى تسميتها باسم بطل فنون الدفاع عن النفس.

ويقول المؤلف المشارك ميرزا زيشان ميرزا من المركز الوطني للعلوم البيولوجية في بنغالور: “إن تسمية الأنواع بهذه الطريقة تساعد الناس على التواصل معها خاصةً عندما تكون فئة أقل شعبية من الحيوانات مثل الزواحف”.

وحدد ميرزا ما يقرب من 60 نوعًا جديدًا من الحيوانات حتى الآن، بما في ذلك أفعى حفرة سالازار الشهيرة عالميًا، والتي سميت على اسم سالازار سليذرين، وهي شخصية في سلسلة هاري بوتر.