أوكا لمي كساب : ” حسك في الدنيا أهم من أي حاجة تانية “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 06:50 مساءً - وجه مطرب المهرجانات ” أوكا ” رسالة مؤثرة إلى زوجته الفنانة ” مي كساب ” وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا .

فنشر أوكا صورة تجمعه بمي كساب كتب في تعليقه عليها : ” إن شاء الله تقومي بالسلامة يا حبيبة قلبي وسندي وضهري وترجعي أحسن من الأول وحسك في الدنيا أهم من أي حاجة تانية ” .

لترد عليه مي كساب في تعليق لها قائلة : ” الحمد لله حبييي نعمة وفضل من رب العالمين .. ربنا يخليك لينا ويحفظك من كل شر انت واولادنا و٨ ايام ونازلالك إن شاء الله يا كريم يارب بسترك وفضلك .. بحبك يا جنرال قلبي ” .

وكانت قد أعلنت الفنانة مي كساب في الأيام الماضية عن إصابتها بفيروس كورونا مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل .. كما أشارت في تصريحات لها إلى أن العدوى لم تنتقل لعائلتها أو زوجها وأولادها وأنهم يتمتعون بصحة جيدة .