شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج وأحمد مالك ومى الغيطى فى جلسة عن الصحة النفسية للممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائى عقدت اليوم جلسة بعنوان "تنفس - تحدث - مثِل.. حديث عن الصحة النفسية للممثلين"، شارك فيها محمد فراج وأحمد مالك ومى الغيطى.

وناقشت محاور الجلسة المشاكل الصحة النفسية للممثلين، وهى قضية منتشرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الصعيد الدولى يرجع الضعف النفسى للممثلين إلى عدة أسباب مثل الرفض وخيبة الأمل فى تأمين الأدوار، وفشل الاختبارات، والاستجابة السلبية من الجمهور أو النقاد لعملهم، والحاجة إلى تجسيد الدور الذى يلعبونه ليكون أصيلًا وقابلًا للتصديق كممثل.

أدار الجلسة أنس بوخش، رائد الأعمال الإماراتى ومُقدم برنامج AB talks، بجانب وجود كل من الفنان أحمد مالك والكاتبة مريم نعوم، الفنانة مى الغيطى، الفنان محمد فراج ودكتور نبيل القط، المتخصص فى مجال الطب النفسى وإدارة المرضى وتدريب الزملاء والطلاب، بجانب كونه عضو مجلس إدارة فى جمعية الطب النفسى التطورى، والجمعية الأمريكية للعلاج النفسى الجماعى.

تحدثت الكاتبة مريم نعوم عن دور مواقع التواصل الاجتماعى قائلة "أحيانا تُقوم بعض الفئات من الجمهور بإسقاط حياتها على بعض الفنانين والممثلين والإسقاط هنا بيكون نابع من وجود مشكلة نفسية لدى هذه الفئة نتيجة عدم مواجهة الذات بالضعف المتسبب بهذا الإسقاط، وبالتالى بيتم انعكاسه من خلال تعليقات خارجة أو فى غير محلها عبر مواقع التواصل الاجتماعى".

وأضافت "الفنان الموهوب بتكون شخصيته أكثر تعقيدا، لذلك أدعو بعض المخرجين لتغيير تقنية الضغط على الممثلين بالأخص الضغط النفسى الذى أحيانا يتم فرضه بهدف اخراج الابداع من الممثل ولكنه يترك أثر عكسي بعد انتهاء العمل. وبناءا عليه، ادعو العاملين في صناعة السينما المطالبة بوجود أخصائى نفسى بمواقع التصوير للتأكد من تحقيق التوازن النفسى المطلوب لفريق العمل ما سينعكس إنتاجية الأفراد وإبداعهم".