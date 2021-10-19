شكرا لقرائتكم خبر عن ريد وان: محمد رمضان اعتذر لى عن تجاهل تقديمى فى حفل افتتاح الجونة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب المغربى العالمى ريد وان، خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، إن النجم محمد رمضان أتصل به هاتفياً واعتذر له عن الخطأ الذى حدث في حفل افتتاح مهرجان الجونة في نسخته الخامسة، مؤكداً أن محمد رمضان قال لي: أنا آسف عما بدر منى وكان هناك ضغوطات عليا، وأثناء اللايف يحدث أموراً خارج إرادة الشخص، وسنتعاون قريباً في عدة أعمال .

وعبرالجمهور المغربى عن استيائه لتجاهل النجم العالمى ريد وان في حفل مهرجان الجونة، حيث قدمت المذيعة ناردين فرج الفقرة الغنائية ولم تقدم النجمين ريد وان ونعمان بالعايشى، خاصة أنهما يمتعان بشعبية كبيرة في الوطن العربى والعالم ايضاَ.

وأكد ريد وان خلال حديثه، أن الفنانة بشرى، قدمت له الاعتذار عما بدر من خطأ في حقه أو في حق نعمان بالعايشى، وشرحت له ما حدث، حيث احتفت به على صفحتها الشخصية عبر اسنتجرام، وأكدت أنها تحترم ريد وان ونعمان، وأوضحت أنه شرف عظيم مجئ ريد وان الفنان العالمى لمهرجان الجونة والغناء وسط هؤلاء النجوم، وأن ما حدث خطأ تم تداركه ومن المؤكد أننا فخورين بكونك كنت متواجد بيننا، نجم عربى كبير وعالمى حظينا بغنائه في المهرجان .