شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل رئيس رقابة يكتفى بالمسمى الوظيفى فقط دون ممارسة مهام عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية أكتفى بالمسمى الوظيفى له فقط، دون أن يطبقه على أرض الواقع، حيث هناك العديد من الأعمال السينمائية التي تخرج للمشاهدين، وتتناول قضايا شائكة ترفضها المجتمعات العربية، ويتم الموافقة عليها، وإجازتها للتصوير والعرض دون التصدي لها.

مؤخرا تم إجازة فيلم "ريش"، والذى عرض مؤخرا في مهرجان الجونة السينمائى، دون أن يتم تقييمه رقابيا، خاصة وأنه يسئ لسمعة مصر وإنجازاتها خلال الفترة الأخيرة، فى الوقت الذى يعرض فيه الفيلم بالخارج وبعدة مهرجانات كبرى.

كان الفنان شريف منير، قد كشف تفاصيل انسحابه من مشاهدة فيلم "ريش"، بعد عرضه الأول أمس فى الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى، معقبًا:" كل واحد حر فى موقفه، وصوره الفيلم زيادة عن اللزوم، وخاصة أن شكلنا مش حلو، وشكل مؤذى للحياة التى تعيشها الأسرة .. قذارة رهيبة وأنا اتخنقت من الفيلم".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامى عمرو أديب، :"غضبت من تناول الفيلم، وغضبت أنه اتعرض فى الخارج وحصل على جائزة، وخاصة أن الناس اللى العشوائيات الآن يعيشون فى بيوت حلوة ونظيفة، ولازم العين تبعد الصورة بتاعت فيلم حين ميسرة.. ولم أكن سعيدًا بمشاهد الفيلم".