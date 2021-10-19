شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "قمر 14" يردون على مشاركتهم فى الفيلم رغم صغر حجم أدوارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ياسمين رئيس، خلال المؤتمرالصحفى لأبطال وصناع فيلم "قمر 14" المقام على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى بعد عرضه لأول مرة أمس الاثنين، إنها لم تجد أى مشكلة فى ظهورها بعدد المشاهد القليلة التى قدمتها، وانما الأهم أنها أحبت الحالة والشخصية.

وبدوره أكد الفنان خالد أنور على عدم وجود تشابه تماماً بين "قمر 14"، مشيراً إلى أن فكره حجم الأدوار لم يفكر فيها الفنانين لأن الأهم أن نقدم شىء يقتنعوا به ويمس الناس قائلاً" كلنا حابين الموضوع محدش فكر مين بيعمل ايه وقد ايه على قد ما حب الشخصية"

أما أحمد الفيشاوى فقال:"بتشرف انى قاعد مع الفنانين دول، الموضوع مش بالكم وأظن إن الأفلام اللى فيها نجوم أكتر بتكيف الجمهور أكتر لأن كل مجموعة بيحبوا حد هيتفرجوا عليه وهيشوف الناس اللى بيحبهم فى فيلم واحد.

وقالت مى الغيطى:"بالنسبة قصة شريف ونادية التى قدمتها مع أحمد مالك، أقل تقل من القصص الموجودة فى الفيلم، ولكن أول ما كلمنى هادى الباجورى علشان يعرفنى أكتر ودا شىء مهم أوى ان المخرج يكون عاوز الاشخاص يعملوا الشخصيات علشان هما صح للأدوار دى، كل الناس جاية تعمل الفيلم لهدف معين وصعب مخرج يعمل دا ويجمع بين نجوم كبار وفى الآخر يطلع بالحلاوة دى ومحدش يقول إن دورى أصغر".

وأخيراً تحدث أحمد مالك عن مشاركته فى الفيلم موضحاً:"

غلط إننا نقيس مدى فعالية الشخصية بكم المشاهد، لأن ذلك فكر ملوث المهم انى اهتم بالدور وإزاى هقدمه وهو عامل إزاى فى وسط المشروع حتى لومشهد واحد والموضوع عمره ما كان بالحجم، فكرة الحجم منظور سطحى أنا كممثل مصدق قد ايه فى المخرج والكاست والقصة والمشروع بالكامل"

وشهد عرض الفيلم أمس حضور أبطاله خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، شيرين رضا، أحمد مالك، مى الغيطى، والمخرج هادى الباجورى، كما تواجد فى عرض الفيلم يسرا، الهام شاهين، هالة صدقى، سمية الخشاب، نسرين طافش، ناهد السباعى ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقى، أحمد داود وزوجته علا رشدى، محمد فراج وزوجته بسنت شوقى، بشرى.

كما حرص على حضور عرض الفيلم كذلك مايان السيد، سيد رجب، شذى حسون، هنا شيحة وشقيقتها رشا شيحة، بسمة، مها الصغير وابنتها نادية أحمد السقا، مريم الخشت، حسن أبو الروس، داليا شوقى، رنا رئيس، انجى كيوان، جورجينا طواف، طارق صبرى، جالا هشام، فاطمة ناصر، شريف رمزى، ميار الغيطى، كريم قاسم، آية سليم، يوسف عثمان، ندا كرم، مروان يونس وزوجته، هبة السيسى، أسماء جلال، ويجز، صدقى صخر، تامر حبيب، أحمد شاكر عبد اللطيف، ثراء جبيل، دارين حداد، كمال زادة.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإخراج هادى الباجورى، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.