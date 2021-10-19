شكرا لقرائتكم خبر عن هادي الباجورى: فيلم قمر 14 يلفت النظر لعدم التدخل في حياة البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج هادي الباجوري مخرج فيلم قمر 14، المشارك بمهرجان الجونة خارج المسابقة، إن الفيلم من الأفلام السلسلة في مراحل تنفيذه سواء اختيار الممثلين وغيرها من الاستعدادات.

وأوضح الباجوري، أن المؤلف محمود زهران، عرض عليه الفيلم وأعجب به، ويعتبرالفيلم أكثر فيلم بذل فيه مجهود لأنه تقريبا كان جاهز والسيناريو لم يدخل عليه تعديلات إلا قليلا، مشيرا إلى أن الفيلم أسرع فيلم نفذه.

وأشار الباجوري أنه غير مقتنع بأن الأفلام يجب أن يكون لها رسالة، ولكن فيلم 14، يقول للناس بطلوا فتي وكفاية حكم علي الناس خاصة في ظل تدخل السوشيال ميديا في حياة البشر والحكم عليهم.

ومن جانبه قال محمود زهران مؤلف الفيلم أن العمل يضم خمس قصص ولكن جميعهم حدوتة واحدة والفيلم ليس له علاقة بفيلم هيبتا.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإخراج هادى الباجورى، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.