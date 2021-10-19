شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "قمر 14": تناولنا موضوعا واحدا فى الفيلم لـ 5 حكايات يكملوا بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المؤلف محمود زهران خلال المؤتمر الصحفى لأبطال وصناع فيلم "قمر 14" المقام على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، أن الفيلم يتناول موضوع واحد خلال 5 حكايات يكملوا بعض ولذلك فكرة أننا قدمنا خمس أفلام فى فيلم واحد خاطئة نافياً لن يكون هناك تشابه بين “قمر 14" و"هيبتا"، فهما نوعين مختلين تماما وليس لهما علاقة ببعض.

ورد هادى الباجوري على سؤال اعتبار فيلم "هيبتا" مرجعاً له موضحاً وكذلك صغر حجم أدوار الفنانين المشاركين فى البطولة:"قمر 13دا موضوع وهيبتا موضوع تانى خالص، مش علشان عملت فيلم رومانسى قبل كدا إن الجديد يكون شبه دا، فقدمنا خمس قصص مختلفة مربوطين بالموضوع نفسه وبنشوفه بنماذج مختلفة، انما هيبتا حدوتة واحدة"

وأشار الباجورى: لو الممثل اللى هيشتغل معايا بيفكر فى الدور حجمه ايه أنا مش هشتغل معاه، الاهم يكون الممثل مؤمن باللى بيقدمه، الممثلين كانوا كلهم ضيوف فى الفيلم وظهروا فى 10 دقايق بس ولكنهم أحبوا الموضوع"

وحضر المؤتمر من أبطال الفيلم أحمد الفيشاوى، ياسمين رئيس، خالد أنور، المخرج هادى الباجوري، المؤلف محمود زهران، مى الغيطى أحمد مالك، بعد تأخير أكثر من ساعة، وقدمت ياسمين رئيس بمجرد دخول ها القاعة بالنيابة عن أبطال الفيلم على التأخير ، مؤكدة أنه خارج عن ارادتها، كما اعتذر أيضا أبطال. الفيلم كذلك

وشهد عرض الفيلم أمس حضور أبطاله خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، شيرين رضا، أحمد مالك، مى الغيطى، والمخرج هادى الباجورى، كما تواجد فى عرض الفيلم يسرا، الهام شاهين، هالة صدقى، سمية الخشاب، نسرين طافش، ناهد السباعى ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقى، أحمد داود وزوجته علا رشدى، محمد فراج وزوجته بسنت شوقى، بشرى.

كما حرص على حضور عرض الفيلم كذلك مايان السيد، سيد رجب، شذى حسون، هنا شيحة وشقيقتها رشا شيحة، بسمة، مها الصغير وابنتها نادية أحمد السقا، مريم الخشت، حسن أبو الروس، داليا شوقى، رنا رئيس، انجى كيوان، جورجينا طواف، طارق صبرى، جالا هشام، فاطمة ناصر، شريف رمزى، ميار الغيطى، كريم قاسم، آية سليم، يوسف عثمان، ندا كرم، مروان يونس وزوجته، هبة السيسى، أسماء جلال، ويجز، صدقى صخر، تامر حبيب، أحمد شاكر عبد اللطيف، ثراء جبيل، دارين حداد، كمال زادة.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإخراج هادى الباجورى، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.