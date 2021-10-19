فنانة مصرية متعددة المواهب؛ تجيد التمثيل والغناء، ونجحت أيضًا كمذيعة ومقدمة برامج «محجبة» شهيرة… ركز جيدًا وخمن من تكون؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 05:43 مساءً - تداول مجموعة من روّاد السوشيال ميديا صورة لطفلة صغيرة، وكُتِب عليها أنها لفنانة ومُغَنّية ومقدمة برامج شهيرة، حيث كانت في تلك الصـــورة طالبة بالمدرسة في المرحلة الابتدائية، وتقوم بالعزف والغناء وسط مجموعة من الأصدقاء.

أنها الإعلامية والفنانة “منى عبد الغني” التى استرجعت ذكريات طفولتها فى المرحلة الابتدائية، خلال ممارستها العزف والغناء على مسرح المدرسة، ونشرت الصورة على “إنستجرام” مصحوبة بتعليق: “من يومى فنانة”.

ولقيت تلك الصورة العديد من التعليقات المحبة للفنانة المصرية من قِبل جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص، وتداولوهــا بشكلٍ مكثف علي صفحات التواصـل الإجتماعـي.

منى عبد الغني، هي مغنية وممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدايتها الفنّية كانت حين انضمت إلي المُغنية المعتزلة حنان والمُغني علاء عبدالخالق في أوائل الثمانينيات والموسيقار عمّار الشريعي، ليكوّنوا فريق الأصدقاء الذي صدر عنه شريط كاسيت. وسرعان ما ينفض الفريق ليستقل كل مطرب بنفسه إلى أن أصدرت شريط «أصحاب» الذي جعل شهرتها تفوق كل المطربين في ذلك الوقت، وهي خريجة «المعهد العالي للفنون المسرحية».

أصدرت منى عبد الغني عدد من الألبومات الفنّية، وفي نفس الوقت قامت بالتمثيل في العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون والمسرح. في عام 2001 توفي شقيقها في حادث سيارة فاعتزلت الفن حزناً وارتدت «الحجاب»، إلا إنها عادت مرة أخرى في عام 2003 من خلال تقديم برامج اجتماعية والمشاركة في التمثيل في بعض الأعمال.

تزوجت منى عبد الغني من الموسيقي «أحمد شريف سلامة» ابن أسرة سلامة الفنّية وأنجبت منه ابن وابنة هما «ريم» و«كريم»، ثم تطلقت من الموسيقي أحمد سلامة، وبعد فترة تتزوجت من رجل الأعمال «محمد قورة» والد الفنانة الشابة ملك قورة والذي انفصلت عنه فيما بعد.

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هذا وقد وجهت الفنانة منى عبد الغني الشكر لجمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“. وكتبت تعليقًا: “شكرًا لسؤالكم عني حقيقي بشكركم… وأنا الحمد لله بخير وتعافيت ورجعت أحسن ودي صورتي بعد العميلة ورجوعي للبرنامج”.

وبدأت الإعلامية منى عبد الغنى، السبت الماضى، تقديم برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” بكلمات عن البرنامج بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقه على فضائية “CBC“، قائلة إن النجاح تراكمى ويحتاج عملا شاقا وجهدا طول الوقت، حتى يظل البرنامج ناجح طول الـ 10 سنوات الماضية”.

وقدمت عبد الغنى، فى أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” والمذاع على فضائية “CBC” ، الشكر لكل من الصحفية سهير جودة، وكذلك الإعلامية مفيدة شيحة، وذلك على الفترة التى كانتا معها فى تقديم البرنامج خلال الفترة الماضية.

وقدم أولى حلقات البرنامج فى موسمه الجديد، كل من الإعلامية منى عبد الغنى، والإعلامية المحبوبة هبة الأباصيري، والإعلامية إيمان عز الدين.

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