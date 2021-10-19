أول تعليق من نقابة الموسيقيين على فيديو رقص محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، عن موقف النقابة من واقعة الفنان محمد رمضان، باعتباره مؤدي مهرجانات بعد قيامه بنشر فيديو وهو يرقص مع المضيفات على صفحته الشخصية، خاصة بعد أزمته الأخيرة مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وأكد أن رمضان ليس عضواً في نقابة المهن الموسيقية لكنه يحصل على تصريح غناء مؤقت، والنقابة لا علاقة لها بما يفعله في ممتلكاته الخاصة، لافتاً الى أن اختصاصات النقابة تنسحب على الحفلات فقط، ولا علاقة لها بالغناء أو الرقص خارج ذلك الإطار.

وكان محمد رمضان قد شارك فيديو له ظهر خلاله وهو يرقص مع عدد من المضيفات داخل الطائرة المتجهة به إلى الغردقة للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وهو ما أعاد للأذهان أزمته السابقة مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الذي ظهر رمضان معه في قمرة القيادة، ما تسبب في وقفه عن العمل مدى الحياة، قبل أن يتوفي بعد هذه الواقعة حزنًا على ما تعرض له.