بعد إصابتها بكورونا.. نصيحة من مي كساب للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الخاص على “تويتر” نصيحة وجهتها إلى متابعيها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بعد إعلانها عن إصابتها به خلال الأيام الماضية.

وكتبت قائلة: “خدوا بالكم ما حدش يسلم على حد بالتصافح ولا يبوس حد خالص.. التزموا التزموا عشان صحتكم وصحة كل اللي حواليكم وربنا يحفظكم ويحفظنا”.

وتلقت مي العديد من تعليقات محبيها الذين أمطروها بالدعوات بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله لها أولادها وزوجها من الإصابة.

وكانت مي قد أعلنت منذ أيام إصابتها بفيروس كورونا قائلة: “الحمد لله كورونا إدعولي”، وردت عليها الفنانة حنان ترك بالدعاء لها بالشفاء قائلة: “شفاكي الله وعفاكي حبيبتي”.

يذكر أن مي كساب؛ كانت قد حصلت على إشادات جماهيرية كبيرة بعد عرض حكاية “عقبال عوضك” من مسلسل “زي القمر” والذي تناول قضية تأخر سن الزواج للفتيات وشاركها البطولة محمد جمعة وإيمان السيد وغيرهما من الفنانين. وقدمت في العمل شخصية شادية تعمل مدرسة تأخرت في الزواج وتهتم بوالدتها المريضة بالألزهايمر، تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد وفاة والدتها ومحاولة أشقائها الاستيلاء على الشقة.