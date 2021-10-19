جمهور نوال الزغبي يحتفل.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حقق فيديو كليب “عكس الطبيعة” للنجمة اللبنانية نوال الزغبي أكثر من مليوني مشاهدة بعد 5 أيام فقط على صدوره عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

واحتفل جمهور نوال الزغبي على مواقع التواصل الإجتماعي بهذه المناسبة، وحرصوا من مختلف أنحاء العالم على تهنئتها بالنجاح الكبير للأغنية التي أصبحت على كل لسان بعد أيام قليلة من صدورها.

أغنية “عكس الطبيعة” من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، وتُعد الرئيسية في ألبوم نوال الزغبي الجديد، والكليب من إخراج المبدع فادي حداد.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي كانت قد طرحت مؤخراً كليب “ارقص” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد ميكس وماستر نور الأسعد، وكليب “عليه ابتسامة” باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماستر محمد عصمت.