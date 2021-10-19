شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس وأبطال"قمر14"يعتذرون عن تأخر حضورهم مؤتمر الفيلم بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل المؤتمرالصحفى لأبطال وصناع فيلم "قمر 14" المقام على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، للحديث عن تجربة الفيلم وعرضه في المهرجان وذلك بعد عرضه عالمياً للمرة الأولى أمس الاثنين بمسابقة الاختيار الرسمي خارج المسابقة، وحرص على حضور العرض العديد من الفنانين.

وحضر من أبطال الفيلم أحمد الفيشاوى، ياسمين رئيس، خالد أنور، المخرج هادى الباجورى، المؤلف محمود زهران، بعد تأخير أكثر من ساعة، وقدمت ياسمين رئيس بمجرد دخولها القاعة بالنيابة عن أبطال الفيلم على التأخير ، مؤكدة أنه خارج عن إرادتها، كما اعتذر أيضا ابطال الفيلم كذلك

وحضر عرض الفيلم أمس أبطاله خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، شيرين رضا، أحمد مالك، مى الغيطى، والمخرج هادى الباجورى، كما تواجد فى عرض الفيلم يسرا، الهام شاهين، هالة صدقى، سمية الخشاب، نسرين طافش، ناهد السباعى ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقى، أحمد داود وزوجته علا رشدى، محمد فراج وزوجته بسنت شوقى، بشرى.

كما حرص على حضور عرض الفيلم كذلك مايان السيد، سيد رجب، شذى حسون، هنا شيحة وشقيقتها رشا شيحة، بسمة، مها الصغير وابنتها نادية أحمد السقا، مريم الخشت، حسن أبو الروس، داليا شوقى، رنا رئيس، انجى كيوان، جورجينا طواف، طارق صبرى، جالا هشام، فاطمة ناصر، شريف رمزى، ميار الغيطى، كريم قاسم، آية سليم، يوسف عثمان، ندا كرم، مروان يونس وزوجته، هبة السيسى، أسماء جلال، ويجز، صدقى صخر، تامر حبيب، أحمد شاكر عبد اللطيف، ثراء جبيل، دارين حداد، كمال زادة.

الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإخراج هادى الباجورى، وتدور أحداثه حول 5 حكايات مختلفة الحكاية الأولى، غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والتانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة، أحمد مالك، وبيومى فؤاد، ومى الغيط، والرابعة، دينا الشربينى، وأحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.