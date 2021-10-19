شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: "معايا 30 فستان فى الجونة وأنا حلوة علشان مفيش راجل فى حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة سمية الخشاب، عن سعادتها لحضور مهرجان الجونة فى دورته الخامسة، وذلك خلال لقائها لتليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل على الكشوطى ضمن فعاليات مهرجان الجونة.

وقالت سمية الخشاب:"مش ملاحقين على الندوات والأفلام والأنشطة وريد كاربت كل يوم بس حاجة ممتعة و سعيدة جدا بالمهرجان وفخورة أنى في مهرجان زى الجونة محترم ومشرف يتعمل في مصروعلى مستوى عالمى وأول سنة أحضر المهرجان وسعيدة بكل حاجة والنجوم اللى اتكرموا وأحمد السقا فرحانه له أوى ويستأهل الجائزة ومبسوطة بوجودى هنا ومدينة الجونة جميلة جدا".

وأضافت:" أنا حلوة عشان مفيش حب في حياتى، وحلوة عشان بحب نفسى وجبت معايا 30 فستان، وكل الفساتين بأرقام، وبشكر كل المصممين اللى صمموا الفساتين، وإنى أطلع بالإطلالات الجميلة كل يوم على الريد كاربت".

كانت الدورة الخامسة من مهرجان الجونة قد انطلقت قبل أيام وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما، أبرزهم: أحمد السقا وجمال العدل ويسرا وإلهام شاهين ونادين نجيم وسمية الخشاب وكارين وازن ومهيرة عبد العزيز وأحمد مجدى ودارين حداد ودرة، وآخرون من صناع السينما والدراما التليفزيونية البارزين بالمنطقة والعالم.