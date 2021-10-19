شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سنة فرق بين الصورتين .. محمد صبحى مع " هدى " ريم أحمد بـ يوميات ونيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان الكبير محمد صبحي، على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورتين الفرق بينهما 20 عامًا، يظهر من خلالهما مع الفنانة الشابة ريم أحمد، صاحبة شخصية هدى، اصغر أطفاله فى المسلسل الشهير يوميات ونيس، وتأتي الصورتين بشكل متقارب للغاية فى الملامح ولكن بفارق 20 عام.

ونشرصبحي، الصورتين عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب "مع هدي السوسة الفرق 20 سنة بين الصورتين"، وسرعان ما حصد البوست عدد كبير من الإعجابات والتعليقات، حيث ان شخصية هدي تتمتع بشهرة كبيرة بسبب شخصيتها فى مسلسل يوميات ونيس.



محمد صبحي فى الصورة الاولي

يأتى هذا فيما أطل الفنان محمد صبحى، في صور جديدة منذ عدة ايام، وهو يمارس لعبة الباتيناج بطريقة مميزة، حيث نشر مجموعة من الصور على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق عليها قائلا: "بالباتيناج"، وتفاعل جماهيره مع الصور بدعمه واستعادة ذكريات أعماله الفنية، والدعاء له بدوام الصحة.



محمد صبحي فى الصورة الثانية

وعلى الناحية الفنية، يقدم النجم الكبير محمد صبحي خلال مسرحيته الجديدة "نجوم الظهر" 12 موهبة يدفع بهم للساحة الفنية ويضمهم لفرقته "استوديو الممثل" ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولي علي خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدى راقٍ.