شكرا لقرائتكم خبر عن محقق المسلسل الكوري Squid Game يعود فى الجزء الجديد .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن عودة النجم الكوري واي ها جون، الذى جسد شخصية المحقق الشرطي فى المسلسل الكوري Squid Game، فى الموسم الثاني من العمل بعد ان انتهى به المطاف فى الموسم الأول بإطلاق النيران عليه وقفزه من أعلى الجبل بعد مطاردة مع قوات الامن الخاصة باللعبة.

وفى تصريحات أحد نجوم العمل، لصحيفة newsweek، أكد من خلالها أن عودة المحقق هوانج جون هو فى الموسم الثاني أمر مرجح، على الرغم من مغادرته للعمل بشكل دراماتيكي فى الحلقات الاخيرة من المسلسل، بعد الكشف عن وجه الرجل الغامض الذي يدير اللعبة والذي تعرف عليه.

في حديثه عن مصير شخصيته، قال الممثل واي ها جون، لمجلة نيوزويك في أول مقابلة له مع إحدى الصحف الأمريكية الكبرى: "أعتقد أن المحقق لم يكن مصابًا بجروح قاتلة" منذ أن أصيب في ذراعه.

وكانت قد كشفت تقارير أجنبية، عن بعض البيانات المسربة من داخل الشركة المنتجة للمسلسل الكوري Squid Game، بعد النجاحات الكبيرة التى حققها المسلسل خلال الفترة الماضية، حيث بلغت إيرادات المسلسل وعوائد التأثير أكثر من 891 مليون دولار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن المسلسل الكوري Squid Game، حقق إيرادات بلغت 891 مليون دولار، حيث إن تكلفة المسلسل وصلت لـ 21.4 مليون دولار، لتصل صافى الارباح حوالي 870 مليون دولار خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وذكر التقرير أن الشركة المنتجة ربحت أكثر من 40 ضعف تكلفة الإنتاج، حسبما ذكرت بلومبرج يوم السبت الماضي، نقلاً عن بيانات داخلية سرية قدمها شخص ما، ولم ترد الشركة المنتجة على تلك الادعاءات التى نقلتها الكثير من وسائل الإعلام العالمية.