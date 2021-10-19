شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق عن فيلم "ريش": وضعنى فى مود سيئ وماحبتوش ومصر كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أحمد رزق، لـ"الخليج 365"، إنه من حق أى فنان أو صانع محتوى أن يقدم ما يراه من وجهة نظره، موضحا أنه انسحب من عرض فيلم "ريش" بسبب أن العمل أدخله فى مود سيئ، ووضعه تحت ضغط وحالة مقبضة.

وأكد رزق، "الجدل الذى حدث عن الفيلم، هو جدل فنى بحت، ليس له علاقة بالسياسة وخلافه، وأن كل ما حدث ليس له أى فكر سياسى، وللأسف إحنا بقينا نحب ننقسم وخلاص، واللى بيقدم فيلم هو بيقدم فن بيحبه، أنا شخصياً قدمت أفلام محبتهاش، ودا شىء عادى، ولذلك مش فيلم اللى يسىء لسمعة مصر، مصر كبيرة أوى".

وفى سياق آخر، يلتقى أحمد رزق، بالفنانة منى زكى في مسلسل جديد من المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، وإنتاج ميديا هب، حيث بدأت الشركة التحضيرات المبدئية للمسلسل الذى يعد من الأعمال المهمة في الموسم الرمضانى المقبل .

ويتعاون رزق ومنى زكى في المسلسل الجديد، بعد غياب 19 عامًا، منذ أن قدما سوياً مسلسل وفيلم فى تلك العام، حيث قدما سوياً مسلسل بعنوان "جحا المصرى"، بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، ولوسى، وحسن حسنى، وسعاد نصر، أحمد راتب، أنعام سالوسة، ونجوم آخرين، وهو من إخراج مجدى أبو عميرة.