شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا:" بعتذر لو كلمتى اتفهمت غلط وقصدى إن السينما واجهت ركود بعد 67 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد السقا، الظهور في بث مباشر على حسابه على فيس بوك، ليوضح سوء الفهم الذى حدث بعد كلمته خلال تكريمه في مهرجان الجونة ووصفه لحال السينما بعد عام 1967 بأن " خلقها ضيق".

وقال السقا:" الناس اللى فهمت كلمتى غلط على المسرح بعد النكسة السينما خلقها ضيق، كنت بكلم إن حجم الإنتاج في الحرب أقل، مكنتش أقصد أى إساءة للسينما المصرية، معرفش كلامى أتفسر إزاى".

وتابع:"بعد أى نكسة وأى حرب بيبقى في ركود في صناعة السينما، بعديها انتج أفلام كتير بس هما فسروا الكلمة غلط و لا أجرؤ أغلط في نجوم بلادى اللى أتربينا من صغرنا على حبهم وحبينا السينما من خلالهم وبعتذر لو كلمتى اتفهمت غلط".

وقدمت النجمة هند صبري عضو اللجنة الاستشارية العليا، جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان أحمد السقا، فى حفل الافتتاح الخميس الماضى، حيث بدأت هند كلمتها بوصف السقا بالفارس، الذي يضحي بحياته من اجل انجاح عمل وذلك بعد مشاركتها في أكثر من عمل معه خلال السنوات الماضية.

وبعد تسلم أحمد السقا تكريمه أهدى جائزته لعدد من الاشخاص المؤثرين في حياته، و قال:" لأحب التوجه بالشكر لإدارة المهرجان علي تشريفي بتكريمي في هذا المهرجان، اود ان احكي حكاية يشهد عليها الفنان شريف منير والفنانة مني زكي، حدوته مجموعة أصحاب كانوا بيحبوا السينما، ويحلموا يشاركوا فيها وأقصي طموحهم يقدموا مشهد أو اتنين، حتي جاء فيلم "اسماعلية رايح جاي"، الذي أحدث طفرة في المعدات و الايرادات، وربنا وفقني اني أكون جزء من تلك الطفرة.

وأضاف قائلا: "أهدي هذا التكريم لمجموعة من النجوم الأول لاثنين عاشا مع بعض ونجحا مع بعض، الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، والاهداء الثاني لرجل أنجب 3 رجال وما حدث (يقصد الحريق) كان أكبر دليل وهو المهندس انسي ساويرس، والاهداء الثالث لابي رحمة الله عليه، الذي دعاني في يوم وفاته في المستشفي، وسالني انت بيسموك نجم ليه فقلت له علشان بيلمع في السما فقال لي: "خد كل حاجه من النجم الا البعد"، الاهداء الرابع لزوجتي أم أولادي مها الصغير، والاهداء الاخير لأمي السيدة نادية السروجي".