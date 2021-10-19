شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: استمتعت بغناء "ريد وان" وكنت أتمنى تقديم جزء من أعماله على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة هالة صدقى، على توجيه رسالة للمطرب العالمى ريد وان عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت هالة، قائلة:" ريدوان ونعمان مطربين عالمين وممكن يكونوا معروفين جدا عالميا اكتر من بعض بلاد عربية شرفونا واستمتعنا بيهم في حفله الافتتاح وكنت اتمني يقدموا جزء من اعمالهم حتي نتعرف عليهم اكتر وعلي فنهم وانا شخصيا قبل الحفل بيوم اتشرفت بيهم انا وبعض زميلاتي واحتفلنا بيهم مش بس لانهم فنانين عالميين لا، لانهم من المغرب العزيزة علي قلوب المصريين".

هالة صدقى

وتدخلت الفنانة بشرى، المؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائى، لاحتواء غضب الفنان "ريد وان" بعد واقعة حفل افتتاح المهرجان، وما أثير عن عدم تقديمه على خشبة المسرح.

وكتبت بشرى: "شرف لنا وجود قامة وقيمة فنية عالمية مثل ريدوان فى المهرجان، فضلا عن أخلاقك العالية، وكنت مثالا للنجم العالمى ونموذج يحتذى به وبشعبيته".

كانت الدورة الخامسة من مهرجان الجونة قد انطلقت قبل أيام وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما، أبرزهم: أحمد السقا وجمال العدل ويسرا وإلهام شاهين ونادين نجيم وسمية الخشاب وكارين وازن ومهيرة عبد العزيز وأحمد مجدى ودارين حداد ودرة، وآخرون من صناع السينما والدراما التليفزيونية البارزين بالمنطقة والعالم.