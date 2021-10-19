بالفيديو| مخرج "كباتن الزعتري": "الجونة السينمائي" فتح شباكا لنا.. والفيلم سيُعرض بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

قال المخرج الشاب علي العربي، إن فيلمه الوثائقي الطويل "كباتن الزعتري"، المعروض في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، يحكي قصة ولدين لاجئين في الأردن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عشت معاهم 7 سنين، والجونة قدمت لينا مساعدة كبيرة وفتحت شباك العالم كله كان بيبص علينا، وعايز يبقى معانا بعد ما شاركنا في 2018 في الجونة".

وأعرب العرب عن سعادته بأن يكون عرض الفيلم العربي الأول في مهرجان الجونة السينمائي، متابعا "سعيد ومبسوط ان ده أول عرض عربي، أول مرة احتك بجمهور عربي واشوف رد فعله".

وعن عرض الفيلم في مهرجانات عالمية بالخارج، أوضح "الفيلم اتعرض في صاندانس في أمريكا، كنت متفاجئ إن السوق الأمريكي مرحب بيه بالشكل ده، والجمهور الأمريكي مرحب بيه بالشكل ده، من كتر الناس هناك ما حبت الفيلم هيكون في السينما الأمريكية في الأيام الجاية 19 نوفمبر".

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته في 14 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، وشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان الكبير أحمد السقا، وتقديم الفنان محمد رمضان لأغنية جديدة، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.