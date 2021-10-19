الزلزال في السينما.. 6 أفلام تناولت كوارث الهزة الأرضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قدّمت السينما الأجنبية الكثير من الأفلام الشهيرة التي تناولت ظاهرة الزلزال أو الهزة الأرضية، والتي تحدث كنتيجة لأنشطة البراكين أو لوجود انزلاقات في طبقات القشرة الأرضية، ما يسبب خرابا كبيرا.

ومن أهم الأفلام التي تناولت كارثة الزلازل:

San Andreas

"سان أندرياس : San Andreas) إنتاج عام 2015،‏ هو فيلم كوارث وحركة ومغامرة أمريكي، من إخراج براد بايتون، وتأليف ألين لويب وكارلتون كوس وكاري هايس، ومن بطولة دوين جونسون وكارلا جوجينو والكسندرا داداريو وبول جياماتي

تدور أحداثه حول الدكتور "لورانس هايز" مختص في علم الزلازل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وزميله الدكتور "كيم بارك"، حول اختبار نموذج جديد للتنبؤ بالزلزال، بعدما وقع زلزال بقوة 7.1 درجة، وسيؤدي قريبًا إلى سلسلة من الزلازل الكبرى، مما قد يؤدي إلى تدمير المدن على طول خط الصدع.

The Impossible

"المستحيل: The Impossible" إنتاج عام 2012، هو فيلم درامي باللغة الإسبانية والإنجليزية، بطولة نعومي واتس وإيوان مكريجور، ومن إخراج خوان أنطونيو بايونا.

الفيلم يستند على قصة حقيقية وهي كارثة تسونامي بعد زلزال المحيط الهندي التي حدثت عام 2004.

2012

"2012" إنتاج عام 2009، هو فيلم خيال علمي كوارثي أمريكي، من إخراج رولان إيميريش وتمثيل جون كوزاك، أماندا بيت، داني جلوفر، ثاندي نيوتن، أوليفر بلات ووودي هارلسون.

يحكي الفيلم عن تحقق أسطورة شعب الماو الخاصة بانتهاء العالم يوم 21 ديسمبر 2012 بسبب ظاهرة كونية خاصة بتلاقي عدة كواكب في المجموعة الشمسية على التوازي مع بعضها مما يسبب مجالًا مغناطيسيًا قويًا يذيب قلب الأرض ويعكس قطبيتها، فتتفجر البراكين والزلازل المدمرة.

Earthquake

فيلم "الزلزال : Earthquake" إنتاج عام 1974،‏ هو فيلم حركة تم إنتاجه في الولايات المتحدة، من كتابة ماريو بوزو، وبطولة شارلتون هيستون وآفا غاردنر.

وتدور الأحداث حول وقوع زلزال شديد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ويعاني "ستيوارت جراف" من تسلط وغيرة زوجته وفي نفس الوقت يقع في حب أرملة ولديها طفل، وعندما يحدث الزلزال يبقى حائرًا بين إنقاذ زوجته وحبيبته وطفلها.

Green Dolphin Street

"شارع الدولفين الأخضر: Green Dolphin Street" إنتاج عام 1947، هو فيلم أمريكي درامي، مقتبس من نص أدبي يتحدث عن نزوح الأوروبيين لأستراليا بعد اكتشافها، والصراع الدائر بين المهاجرين وسكان أستراليا الأصليين الذين رفضوا الترحيب بالمهاجرين، من بطولة فان هيفلين، لانا تيرنر، دونا ريد، ريتشارد هارت، فرانك مورجان، وإدموند جوين، وﺇﺧﺮاﺝ فيكتور سافيل.

ومن بين الأحداث قصة إنقاذ فان هيفلين (تيموثى) لـ لانا تيرنر (ماريان) بعدما دمر زلزال مروع قرية ماوري، حيث تنفتح الشقوق والأشجار تتساقط في كل مكان، ويغمر تسونامي وانهيار أرضي المركب النهري الذي يوجد عليه ريتشارد هارت (ويليام) ويكاد يغرقه. وحاز الفيلم على جائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية، لا سيما عن تصويره لزلزال مدمر.

San Francisco

"سان فرانسيسكو : San Francisco" إنتاج عام 1963،‏ هو فيلم تم إنتاجه في الولايات المتحدة، من ﺇﺧﺮاﺝ دبليو إس. فان دايك، وﺗﺄﻟﻴﻒ أنيتا لوس وهيرمان جي. مانكيوز، وبطولة: كلارك جيبل، جانيت ماكدونالد، سبنسر تراسي، شيرلي روس، روسيل سيمبسون، وتيد هيلي.

وتدور الأحداث في سان فرانسيسكو عام 1906، حيث يتنافس صاحب صالون في الساحل البربري ومنتج من نوب هيل على مشاعر مغنية جميلة، ويسعى الثنائي لفعل المستحيل من أجل الفوز بقلبها، قبل أن يضرب الزلزال المدينة ويدمرها ويقتل المئات.

وغيرها من الأفلام العالمية التي تناولت ظاهرة الزلازل.